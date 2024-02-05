Efkan Ala: Türkiye’nin hedeflerine lokomotif şehirlerle gideceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ala, "Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var ve bu çok önemli. Biz Türkiye'nin hedeflerine lokomotif şehirlerle gideceğiz" dedi. Göreve talip olmuş belediye başkan adaylarını tebrik ettiğini söyleyen Ala, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Gültekin Akça ile 13 ilçe belediye başkan adayını tanıttı.