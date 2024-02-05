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Haberler Muğla Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle ikili atlayış gerçekleştiren pilot ve Çinli turist, kayalık alana düştü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Muğla’da yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Sarıtarla, Çinli Chen Ruotong ile Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Sarıtarla ve Chen Ruotong, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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