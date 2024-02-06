Muğla’da Ayaydın’dan, depremzede aileye ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlere Hatay'da yakalanan Gümüş çiftinin Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde kaldığı eve gitti.

Depremin ardından 14 ve 25 yaşlarındaki iki çocuklarıyla Menteşe ilçesine yerleşen Gümüş çiftiyle sohbet eden Ayaydın, çok büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Ayaydın, "Allah böyle bir felaketi kimsenin başına vermesin. Sadece ülkemizde değil dünyada da kimsenin başına vermesin. O günü hatırladıkça ne yapacağımı düşünemiyorum." dedi.

Türk halkının yardımseverliğine de vurgu yapan Ayaydın, ülkenin her kesiminden deprem bölgesine yardımlar ulaştırıldığını hatırlattı.

Sabahattin Gümüş de depremden önce Hatay'da evinin bulunduğu binanın altındaki dükkanında motosiklet tamiriyle geçimini sağladığını ifade etti.

Gümüş, "Muğla ve Hatay'ın kültürü çok farklı. Alışmaya çalışıyoruz. Evimiz yeniden yapılırsa tekrar memlekete dönmeyi düşünüyoruz. Hatay kültürü ve yapısıyla Türkiye'nin hiçbir iline benzemez. Değişik kültürler bir arada. Her milletten insan var. Mesela eşim Yunanistanlı. İş için gittiğimde tanıştık. 33 yıldır evliyiz." diye konuştu.

Hatay'da yaşadıkları binanın 4 katlı olduğunu belirten Gümüş, "Binamız 21 yıllıktı. Çok şükür çökmedi. Yan yattı, duvarlar patladı. Yeni yapılan siteler kibrit kutusu gibi yıkıldı. Çok can gitti. Yakın akrabalarımdan 12 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Anne Necla Gümüş ise kızının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını ve 2 yıl önce nişanlandığını belirterek, "Kızım 8 yıldır burada yaşıyordu. Dünürlerimizin davetiyle Muğla'ya gelmiştim. Depremi eve dönerken otobüste öğrendim." dedi.

Ayaydın'a ziyarette, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça ve İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru da eşlik etti.

Ayaydın ve beraberindekiler, kentte bulunan diğer depremzede aileleri de ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtılan Kurşunlu Meydanı'na giden Ayaydın, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.

Esnafı da ziyaret eden Ayaydın, ardından yağcılar İş Hanı'na geçerek burada vatandaşlarla selamlaştı, parti üyeleriyle çay içerek sohbet etti.

Buradaki programa, Milletvekili Kadem Mete ile MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer de katıldı.