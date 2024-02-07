Bodrum için korkutan uyarı: Yağışlar devam etmezse...

'GEYİK BARAJI'NDA DURUM BİRAZ DAHA İYİ'

Geyik Barajı'ndaki durumun biraz daha iyi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Orada doluluk oranı yüzde 56 civarında. Yaklaşık 23 milyon metreküplük bir su hacmi söz konusu. Bunun en büyük nedeni Geyik Barajı'nın uzunca bir dönemdir bakım onarım çalışmalarından dolayı kapalı olmasından kaynaklanıyor. Bu dönem içerisinde su, Akgedik Barajı'ndan temin ediliyordu. Akgedik Barajı'ndaki doluluk oranı yine yüzde 56'lar civarında. Hem Geyik hem de Akgedik Barajı'nı beraber düşündüğümüz zaman; bu bölgedeki hem içme suyu hem de sulama suyu temini noktasında önümüzdeki dönemde zorlukları aşabilmek için ciddi bir acil durum planlamasının sürdürülerek devam ettirilmesi gerekiyor" diye konuştu.