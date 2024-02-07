Bodrum için korkutan uyarı: Yağışlar devam etmezse...

Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi, geçen yıl eylül ayı sonlarına doğru dip noktaya indi; 2 baraj da kapatıldı. Sonbaharda etkili olan yağışlar, barajlara can suyu oldu. Bodrum'da kasım ayında metrekareye 113, aralık ayında 168,5 kilogram yağış düşerken; ocak ayında bu rakam yarı yarıya gerileyerek 80,7'ye düştü. Şubat ayı başlarında ilçe genelinde yağışlar görünmezken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredip, 22 derecelere kadar ulaştı. Şubat ayında Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 56'ya yükseldi. Öte yandan geçen aylarda bakıma alınan Geyik Barajı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Bodrum'a yeniden Geyik Barajı üzerinde su verilmeye başlanırken, su alımı durdurulan Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 57'lere yükseldi.