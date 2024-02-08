2 aydır kapalı yol vatandaşı bezdirdi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere Atatürk Barajı'ndan içme suyu sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kapatılan Turunç yolunun, "30 günde tamamlanacak" sözü verilmesine rağmen 2 aydır açılmaması vatandaşı isyan ettirdi. Yaklaşık 262 milyon 980 bin TL tutarındaki proje için başlatılan çalışmalar sebebi ile 4 Aralık'ta İçmeler- Turunç yolu 30 günlüğüne trafiğe kapatılmıştı. Ancak aradan 2 ay geçmesine hala yol açılmayınca mağdur olan vatandaşlar isyan etti. Bir grup vatandaş, eylem için buluşarak tepkilerini dile getirdi.

HASTALAR DERTLİ

ARALARINDA öğrenciler ile hastaların her gün 61 kilometre yol kat ederek ilçe merkezine ulaşabildiklerine dikkat çeken bir vatandaş, şu sözleri kaydetti: "Kanser hastasıyım evime ambulans gelemiyor, haftanın 3 günü hastaneye gitmek gerekiyor. Bozuk yol büyük sorun oluşturuyor. Yetkililerden yolun bir an önce açılmasını istiyorum."

Diyaliz hastası Kework Tavityan ise, "Haftanın iki günü diyalize girmem gerekiyor. Ancak yollar çok kötü" dedi.