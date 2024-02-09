‘Fethiye körfezi balçıktan temizlenecek’

CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Ayaydın, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile ilçenin sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.

'SORUNLAR ÇÖZÜLECEK'

EGE'NİN incisi Fethiye'nin tüm sorunlarını masaya yatırdığını ifade eden Ayaydın, Muğla ve ilçelerinde altyapı sorununun Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmediğini belirterek, "Yazık günah. Turizm cennetinde ne yazık ki altyapı tamamlanmamış. Ben göreve gelmeden, sizlere yüksek su faturası gönderen MUSKİ Genel Müdürünün masayı terk etmesini istiyorum" dedi.

Ayaydın, koltukta oturmaya değil Muğla'nın sorunlarını çözmeye, her şeyden önce Fethiye Körfezi'ni balçıktan temizlemeye geldiğini aktardı. Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili yaklaşık 15 gün içerisinde ekibin ön araştırma yapacağına işaret eden Ayaydın, "Gemiler Fethiye ile Marmaris Körfezi'ne kısa süre içerisinde gelecek. İlk etapta denizde balçıkla ilgili araştırma yapılacak" dedi