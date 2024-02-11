Acılı annenin 4 yıllık hukuk mücadelesi

Muğla Menteşe'de yaşayan İbrahim ve Begüm Dural çifti, 13 Ocak 2020'de 5 yaşındaki oğulları Oğuz Kaan Dural'ı 40 derece ateş, öksürük ve kusma şikâyetleri ile Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen çocuk, şurup yazılarak evine gönderildi. Ancak 3 gün boyunca ateşi düşmeyince aile 16 Ocak'ta tekrar hastaneye getirdi. Ateş düşürücü verilen çocuk, tekrar evine gönderildi. Evde durumu kötüleşen küçük Oğuz, sabaha karşı yine hastaneye getirildi. Acilde 40 dakika bekletilen ve fenalaşan çocuk, sonradan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastada İnfluenza virüsü olduğu belirtildi. Aile, 7 doktoru ihmalle suçlayarak, şikayetçi oldu. Doktorlar için yargılama izninin çıkması yıllar sürdü. Uzun mücadeleler sonunda yargılanma kararı verilen doktorlar, nihayet mahkemeye çıkarıldı.

ŞURUP YAZIP GÖNDERMİŞLER

İddiaya göre; acil serviste muayene edilen çocuk şurup yazılarak evine gönderdi. Doktorun verdiği şurupla ateşi 3 gün boyunca düşmeyen Oğuz Kaan'ın ailesi, 16 Ocak'ta tekrar hastane acile başvurdu. Aile, ateşi 39,6 olan çocuğun genel durumunda hiçbir düzelme olmadığını, gıda ve sıvı almadığını, kusma ve ishal ile birlikte halsizlik olduğu doktora bildirdi. Ancak iddiaya göre çocuğa sadece ateş düşürücü ilaçlar reçete edilip tekrar evine gönderildi. Evde durumu daha da kötüleşen çocuk yüksek ateş ve sıvı kaybı sebebiyle ailesi tarafından sabah 5'te tekrar Çocuk Acile getirildi.

Acile giriş yaptıktan sonra 40 dakika bekletildiği ileri sürülen çocuk morarmaya ve titremeye başlayınca babasının isyanı üzerine bir doktor, çocuğa müdahale etti. Oğuz Kaan entübe edildi ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanın epikrizinde İnfluenza virüsü pozitif belirlendi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Çocuklarının 17 Ocak günü hayatını kaybetmesinin ardından anne ve babası, hastane personelini ihmalle suçlayarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.B.K, H.T, V.C.Y, E.E, U.K ve anne Begüm Sevinç Dural ile taraf avukatları katıldı. Sanık E.E, savunmasında 16 Ocak 2020'de Çocuk Polikliniğinde görevli olduğunu, asistan arkadaşı U.S. öğle arası yemek molasında iken kendisinin yerine Çocuk Acile geçtiğini söyledi. Sanık U.K. de 16 ve 17 Ocak 2020 tarihlerinde hem çocuk acilde hem de çocuk servisinde yatmakta olan hastalarla ilgili görevlendirildiğini, Oğuz Kaan'ın 16 Ocak'ta acile başvurduğu esnada çocuk servisinde olduğunu dile getirdi.

7 DOKTOR VE 3 HEMŞİRE

AİLE avukatı Didem Alaca, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ihmali olanların yargılanmaları için 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi. Bakanlığa bağlı M.B.K, V.C.Y, M.B.E, M.D, adlı 4 doktor, H.T, G.K, N.K, adlı 3 hemşire ve Üniversiteye bağlı U.S, U.K, E.E, adlı 3 doktor 'un davada adı geçtiğini belirten Avukat Didem Alaca "Hatta Bakanlığa bağlı 4 doktor ve 3 hemşire için bakanlığın hiç problem çıkarmadan hemen soruşturma izni verdiğini anlatan Alaca ancak üniversite personeli olan 3 doktor U.K, E.E. ve U.S. için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bir türlü soruşturma izni vermediğini dile getirdi. Alaca, üç kez Danıştay'a başvurduklarına dikkati çekerek, "ancak üçüncüde Danıştay soruşturma izini verdi" dedi. Üniversitenin daha önce üç kez soruşturma izni vermediği üç doktorun da ilk defa katıldığı Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, 17 Nisan'a ertelendi.