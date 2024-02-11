‘Gürün gidiyor’ dedi davul zurna çaldırdı

SEÇİMLERLE birlikte görevi sona erecek Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Osman Gürün için Marmaris'te ilginç bir uğurlama etkinliği düzenlendi. Gürün başkanlığındaki belediyenin Marmaris'teki çalışmalarına defalarca tepki gösteren Hüseyin Deryal adlı esnafın düzenlediği uğurlamada davul zurna çalındı. Belediye, Ocak 2023'te Marmaris'te altyapı çalışmaları başlatmıştı. Yaz sezonu tamamlanmayan çalışmalar tepkiyle karşılanmış, esnaf iş yapamamaktan yakınmıştı. Azmak mevkiindeki su deposu da görsel kirliğe yol açtığı için de tepki toplamıştı. Emlak danışmanı Hüseyin Deryal, eleştirilerinin hedefine aldığı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün görevine devam etmemesi durumunda davul zurna çaldıracağının sözünü vermişti. Deryal sözünü tuttu. Bir davulcu, iki zurnacının enstrümanlarını çaldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.