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Haberler Muğla Muğla’ya sel uyarısı

Muğla’ya sel uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Muğla’da Pazartesi gününden itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

İHA
Muğla’ya sel uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla'da Pazartesi gününden itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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