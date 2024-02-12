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Haberler Muğla Muğla'da görenleri şaşırtan kaza! Evin balkonuna otomobil düştü

Muğla'da görenleri şaşırtan kaza! Evin balkonuna otomobil düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şaşırtıcı bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan bir otomobil, bir evin balkonuna düştü. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü. Otomobil, bölgeden kaldırılmak üzere vinç yardımıyla çıkarıldı.

AA
Muğla’da görenleri şaşırtan kaza! Evin balkonuna otomobil düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.

Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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