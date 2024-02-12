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Haberler Muğla Muğla’da ölümlü kaza

Muğla’da ölümlü kaza

HABER MERKEZİ
Muğla’da ölümlü kaza
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, yolcu konumundaki Erdoğan Demir (25) hayatını kaybetti. Kaza, Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. yönetimindeki 48 U 6698 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Bir anda motosikletin savrulması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile yolcu konumundaki Erdoğan Demir ağır yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
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