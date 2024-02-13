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Muğla'da 'Kızıl Cin' görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sağanak yağışın ardından gökyüzünde 'Kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı. Ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

DHA
Muğla’da ’Kızıl Cin’ görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı. Bir Fotoğrafçı Rodos- Fethiye arasında etkili olan ve 'Kızıl Cin' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

'Kızıl Cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" dedi.

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