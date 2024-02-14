“Muğla’nın alabalığına da biz sahip çıkacağız”

CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Seydikemer ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ören Mahallesi'ndeki alabalık üretim ve işleme tesislerini ziyaret eden Ayaydın, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım'dan sektör ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Ayaydın, "Herkes bilmez ama Muğla Türkiye'nin en büyük alabalık üretim merkezidir. Ancak sahipsiz bırakılmıştır. Balık işleme, paketleme ve depolama alanı kurarak, fırsatçıların değerinin çok altında alım yapmasına engel olacağız" dedi. Ayaydın, Muğla'nın ekonomisi için çok önemli olan alabalığa da sahip çıkacaklarını, modern şartlarda bir soğuk hava deposu kuracaklarını belirtti