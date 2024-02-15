Ev yangınında yaşlı vatandaş öldü

Menteşe ilçesi Orta Mahalle Karapınar Sokak No:41'de tek odalı evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Hüseyin Ölmez isimli vatandaşın yangın esnasında evde olduğu ve yangında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yangın il ilgili soruşturma başlatılırken, yangında yaşamını yitiren Hüseyin Ölmez'in cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.