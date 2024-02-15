“Görevini yapmayanlara bay bay diyeceğiz”

CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, ilk olarak Köyceğiz'de AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Köyceğiz Çarşısını gezerek esnafı ziyaret eden Ayaydın, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek destek istedi. Halkın büyükşehir belediyesine ait ana arterlerden, ve MUSKİ'den şikayet ettiğini belirten Ayaydın şöyle konuştu: "Ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde Köyceğiz'in bir daha böyle bir şikayeti olmayacak. MUSKİ Genel Müdürü gidecek ama MUSKİ'nin çalışan özverili personeli benimle birlikte yollarına devam edecek. Görevini yapmayanlara 31 Mart'ta bay bay diyeceğiz."