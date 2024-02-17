Muğla’da spor tesislerine yenileri ekleniyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi ve 2 tenis kortu yapacak. Muğla'da spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, kente gençlik ve spor alanında çok ciddi yatırımların yapıldığını aktardı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi ve 2 tenis kortu için protokol imzaladıklarını belirten Akbıyık, "Geçen hafta öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için 3'üncü etap yurt projesinin protokolünü imzaladık. İlimizde spor artık marka haline geliyor. Bu tesislerde ilimizde yaşayan vatandaşlarımız için, spor yapanlar ve profesyonel yarışçılar için büyük önem arz ediyor" dedi.