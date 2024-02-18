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Haberler Muğla Fethiye'de güneşli havayı görüp sahile koştular! Yoğunluk yaşandı

Fethiye'de güneşli havayı görüp sahile koştular! Yoğunluk yaşandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kış mevsiminde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. İlçenin sahil kesimlerinde "Pazar" yoğunluğu yaşandı.

İHA
Fethiye’de güneşli havayı görüp sahile koştular! Yoğunluk yaşandı

Muğla'nın önemli turizm bölgelerinden olan Fethiye'de, hafta sonu güneşli havayı görenler, Çalış Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Fethiye ve çevresinde hafta sonu güneş kendini gösterirken, ilçenin sahil kesimlerinde "Pazar" yoğunluğu yaşandı.

Güzel havayı fırsat bilen Fethiye ve çevresinde yaşayan vatandaşlar Foça Mahallesi Çalış mevkiindeki sahil kenarına akın etti. Sahilde bulunan mekanları dolduran vatandaşlar güzel ve güneşli havanın tadını çıkarttı.

Turizm sezonu öncesinde yaşanan yoğunluk bölge esnafının da yüzünü güldürürken, sezona hazırlanan esnaflar, oluşan kalabalık sayesinde mevsim ortalamasının üzerinde bir kazanç elde ettiklerini dile getirdi.

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