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Haberler Muğla Bodrum bildiğiniz gibi! İsale hattı patladı yolda çukur oluştu

Bodrum bildiğiniz gibi! İsale hattı patladı yolda çukur oluştu

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yine ana isale hattı patladı. Patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluşurken bir evi de su bastı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatılırken bölgede su kesintilerin olabileceği belirtildi.

DHA
Bodrum bildiğiniz gibi! İsale hattı patladı yolda çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Bodrum bildiğiniz gibi! İsale hattı patladı yolda çukur oluştu

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü.

Bodrum bildiğiniz gibi! İsale hattı patladı yolda çukur oluştu

İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

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