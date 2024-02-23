Muğla’da kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

MUĞLA Seydikemer'in Sarıyer mevkiinde kaza yapan lastik yüklü kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ayhan Yılmaz tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti. Seydikemer'de Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde ormanlık alana devrildi. Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti.