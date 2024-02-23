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Haberler Muğla Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris'te fidanlar toprakla buluştu

Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris'te fidanlar toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2022 yılında çıkan ve binlerce hektar alanının zarar gördüğü orman yangını sonrasında yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AA
Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris’te fidanlar toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

İlçede 21 Haziran 2022'de başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleriyle söndürülen orman yangınında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı.

Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris’te fidanlar toprakla buluştu

Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.

Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris’te fidanlar toprakla buluştu

YANGIN
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

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