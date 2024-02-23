Orman yangınında 4 bin 392 hektar alan küle dönmüştü! Marmaris’te fidanlar toprakla buluştu

Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.