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Haberler Muğla ‘İmar ve altyapı sorunlarını çözeceğiz’

İmar ve altyapı sorunlarını çözeceğiz’

VURAL EFECİK
‘İmar ve altyapı sorunlarını çözeceğiz’

CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Marmaris'te muhtarlarla yaptığı toplantının ardından Değirmenyanı, Hisarönü ve Turgut mahallelerinde kahvehaneleri ziyaret ederek, vatandaşla buluştu.

Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Ayaydın, Marmaris'te yaşanan sıkıntıların en başında imar sorunu geldiğini ifade etti. Ayaydın, "Kaçak yapılar çığ gibi büyüdü. Muğla'nın en büyük sorunu haline geldi. Büyükşehir belediyesi görevini zamanında yapsaydı bu kaçak yapılar olmayacaktı. İmar planlarını süratle yapmamız lazım" dedi.

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