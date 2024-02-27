Fenalaşınca hastaneye koşan öğretmen kalbine yenildi

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde öğretmen Necip Batır (45), gittiği hastanenin acil servis girişinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır, masasından kalkarak kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.

Genç öğretmen Necip Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yere yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Talihsiz öğretmen, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batır'ın acı haberi, ilçede büyük üzüntü yaratırken, meslektaşları ve öğrencilerini ise yasa boğdu.