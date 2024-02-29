  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Tatil planı yapanlara "Aman dikkat! Dolandırılmayın" uyarısı

Tatil planı yapanlara "Aman dikkat! Dolandırılmayın" uyarısı

Tatile çıkmak için erkenden rezervasyon yapanları, 'sahte' web siteleri karşılıyor! “GETOB” Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara yönelik uyarı mahiyetinde bir hatırlatmada bulundu. İşte tatilinizin tadını çıkarmak için almanız gereken tedbirler...

İHA
Tatil planı yapanlara Aman dikkat! Dolandırılmayın uyarısı

Bazı şahısların internet üzerinde verdikleri reklamlarla cazip turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin web sitelerini kopyalayarak veya isimlerini kullanarak sahte tatil rezervasyonları yaptıkları ve bu yolla tatil planı yapan kişileri dolandırdıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirten GETOB yönetimi bu konuda hatırlatmalarda bulundu.

İmkânlar dâhilinde ve tercihe göre tatil yapmak, dinlenmek elbette herkesin hakkı. "Siz güzel bir tatil planı yaparken, bazı sahtekârların arayışta olduğunu unutmayınız" notuyla GETOB tarafından yapılan açıklamada; "Bu konuda mağduriyet yaşamak istemiyorsanız ödeyeceğiniz para karşılığında size sunulan hizmetlerin ne olacağını titizlikle inceledikten sonra uygun olduğuna karar verdiğiniz tatilinizi ya güvenilir bir Seyahat Acentesi üzerinden satın alınız, ya da; konaklamak istediğiniz tesisin gerçek internet sitesini doğrulayarak ve sitede verilen iletişim kanallarını kullanarak ve rezervasyonunuzu gerçekleştiriniz. Bu iki yoldan birisini tercih ederek gerçekleştireceğiniz rezervasyon sonrasında yapmanız gereken ödemenin ise, sadece kurumsal banka hesaplarına yapılmasına ve açıklama kısmına gereken notun düşülmesine dikkat ediniz ve rezervasyonunuzla ilgili tüm belgelerinizi saklayınız" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA