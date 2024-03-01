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Haberler Muğla Velilerin okul sorununu Yazıcı çözüme kavuşturdu

Velilerin okul sorununu Yazıcı çözüme kavuşturdu

HABER MERKEZİ
Velilerin okul sorununu Yazıcı çözüme kavuşturdu
MARMARİS'TE bulunan Evren Paşa İlkokulu, iddiaya göre okula bitişik nizamdaki binada bulunan bir işletmenin binayı boşaltmaması dolayısıyla yıkılamazken, öğrenciler yeni yapılacak okullarına geri dönmeyi bekliyordu. Soruna çözüm bulmak için taraflar ile konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Böyle bir sorun olduğunu esnaf ziyaretlerinde öğrenmiştim. İşletme sahibi ile konuştuk, kendisi de bana söz verdi şimdi buradan notere geçeceğiz, birlikte bir çözüm bulacağız" sözleri ile sorunu çözüme kavuşturdu.
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