Kökten’den yeni sanayi sitesi müjdesi

CUMHUR İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Adayı Kökten, yeni sanayi sitesi ile ilgili esnafın sorularını cevapladı, "Çırpı Mevkii'nde düzenli bir sanayi sitesi oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte biz bunu hayata geçireceğiz" dedi. Sanayi sitesi esnafı ile kahvaltı yapan Kökten, hem sorunları dinledi hem de projelerinden bahsetti. Büyük bir ilgiyle karşılanan Kökten, esnafın isteği doğrultusunda çalışmaların yapılacağını vurguladı.

'ESNAFIMIZ BELİRLEYECEK'

KÖKTEN, "Fethiye şu anda imar planından dolayı sıkışmış durumda. Şehir içi trafik ve otopark sorunu yıllardır çözülemedi. Bu nedenle Fethiye'ye katlı otoparkı mutlaka kazandıracağız. İlçemize yakışır bir belediye hizmet binası kazandırıp, mevcut binayı taşıyacağız. Sanayi sitesinin taşınmasıyla bir rahatlama olacak. İlk projelerimiz bunlar olacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Aydın Ayaydın, su ücretleri konusundaki sıkıntıyı dile getirdi. Göreve geldiği takdirde bunu çözeceğinin sözünü verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Muğla'ya geldiğinde tüm projelerimizi kendilerine sunacağız" dedi.

Esnafların sorularını da cevaplandıran Başkan Adayı Kökten, "Sanayi maalesef şehrin çok içinde kaldı. Sizlerin bir kooperatif oluşturması ve daha sonra ortak akıl ile yola çıkmamız gerekiyor. Buradaki esnafımız ne istiyorsa, ona göre bir çalışma hazırlayacağız" diye konuştu.