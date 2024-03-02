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Haberler Muğla Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde araçların park edildiği alanda minibüste yaşayan 78 yaşındaki Feridun T. ölü olarak bulundu. Olay yerine giden ekipler yaşlı adamın kesin ölüm nedenini bulmak için soruşturm başlattı.

İHA
Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde Siteler Mahallesi 189 Sokak'ta bulunan karavan ve araçların park yeri olan bir alanda uzun süredir bir minibüste yaşadığı bilgisi edinilen 78 yaşındaki Feridun T.'nin bir arkadaşı yanına uğrayınca yaşlı adamın cevap vermediğini fark etti.

Hemen 112 Acil ekiplerini arayan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre yakın zamanda kalça ameliyatı geçirmiş olan Feridun T. olduğu anlaşılan şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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