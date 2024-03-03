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Haberler Muğla Bodrum'da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Bodrum'da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'dan yine bilindik görüntüler geldi. İlçede yeni devreye alınan ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte bir otomobil çukura düşerken cadde göle döndü, iş yerlerini su bastı.

DHA
Bodrum’da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni devreye alınan su ana isale hattı patladı. İş yerlerini su basarken, çöken yolda bir otomobil oluşan çukura düştü.

Bodrum’da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bitez Mahallesi'nde patlayan hatların yenilenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde yenilenen su ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı.

Bodrum’da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu, çöken yolda çukura düşen bir otomobil mahsur kaldı. Otomobil, güçlükle kurtarıldı.

Bodrum’da yine ana isale hattı patladı! Cadde suyla doldu, iş yerlerini su bastı

Hatta giden suyu kesen Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin patlağın olduğu noktada çalışma başlatacağı belirtildi.

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