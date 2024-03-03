AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim ofisini ziyaret etti.

'TEŞEKKÜR EDERİM'

KAYA burada yaptığı açıklamada, "Fethiye bu sefer hizmet belediyeciliğini tercih edecektir"diye konuştu. Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, AK Parti Fethiye Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Belediye Meclis Üyesi adaları, Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil ve çok sayıda patili tarafından karşılanan Kaya, baba ocağında olamaktan mutlu olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı Adayı Muhammet Kökten konuşmasında, "15 günden bu yana sahadayız, çalışıyoruz. Bu seçim çalışmalarında yanımızda gece gündüz demeden çalışan Cumhur İttifakı bileşenlerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ekibim ile Fethiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktık" dedi.

'KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bu hizmet belediyeciliğinin mimarı sizler olacaksınız. Muhammet Başkan'ın seçimi kazanması için yapılacak bir yol var. Bu yol kapı kapı dolaşıp Muhammet Başkan'ı anlatıp, gönülleri kazanmaktır" diye konuştu.