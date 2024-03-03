Karavanda yaşayan adam ölü bulundu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu. Siteler Mahallesi 189 Sokak'taki otoparka bulunan karavanında yaşayan Feridun Tamur'dan (68) haber alamayan diğer karavancılar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karavanda hareketsiz bulunan Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi.Tamur'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karavanında yalnız yaşan Tamur'un bir süre önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi