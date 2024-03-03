  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kumral: imar problemleri hızlıca çözülecek

Kumral: imar problemleri hızlıca çözülecek

SEBAHATTİN ALP
Kumral: imar problemleri hızlıca çözülecek

SEÇİM çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden AK Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Murat Kumral, ilçede yaşayan her bir vatandaşla bire bir görüşerek sorun ve taleplerini dinliyor.

'PROJELER HAZIRLANDI'

BABADAĞ'IN halihazırdaki sorun ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini belirten Kumral, hayalindeki Babadağ'ın çok daha farklı bir konumda olduğunu ifade etti. Babadağ'da yaşayan binlerce hemşehrisi ile ortak noktalarının bu hayaller olduğunu vurgulayan Kumral, bu amaçla birbirinden özel projeler hazırladıklarının ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da destekleriyle her bir projeyi tek tek hayata geçireceklerinin altını çizdi. Kumral, ilçe merkezi ile Kelleci, Bekirler ve Mollaahmet bölgesinde yaşanan imar probleminin hızla çözüleceğini söyledi.Her mahalle için ayrı ayrı projeler hazırlandığını dile getiren Başkan Adayı Murat Kumral, Kelleci için de yeni projelerin müjdesini verdi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA