Yazıcı: Marmaris için yola çıktım

CUMHUR İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle bir araya geldi. Siteler Mahallesi'nde bir otelde gençlerle buluşma etkinliği yapan Yazıcı, Marmaris'te gerçekleştirecekleri başarıda gençlere güvendiğini söyledi. Marmaris'in geleceği için burada olduğunu belirten Yazıcı, "Eğer Marmaris'in geleceği için adım atmak istiyorsak işe yerelden başlamalıyız. Ben Marmaris için yola çıktım, siyasi kariyer için değil" dedi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, gençler, çocuklar ve yardıma muhtaç insanlar için aday olduğunu vurguladı. Marmaris'i, Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacaklarını kaydeden Yazıcı, "İnanıyorum ki, hep beraber bunu yapacağız. Sorunları birlikte çözeceğiz, size güveniyorum" diye konuştu.