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Haberler Muğla Kilolarca uyuşturucu ile yakalandı! "Ağrılarıma iyi geliyor" dedi

Kilolarca uyuşturucu ile yakalandı! "Ağrılarıma iyi geliyor" dedi

Muğla'da belirlenen adrese uyuşturucu baskını yapan ekipler 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Ferdi Güray Başer verdiği ifadede, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını söyledi.

İHA
Kilolarca uyuşturucu ile yakalandı! Ağrılarıma iyi geliyor dedi

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı.Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını söyledi.

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