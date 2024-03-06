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Haberler Muğla Zehir tacirlerinin kabusu

Zehir tacirlerinin kabusu

Muğla Marmaris’te ikamet eden F.G.B. (39) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. Mahkeme kararıyla yapılan operasyonda 18 bin 355 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Arama köpeği Azot da operasyonda saklanan maddeleri buldu.

FATİH ŞENDİL
Zehir tacirlerinin kabusu

Muğla Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün yapılan çalışmalar sonucunda bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucu madde arama köpeği Azot ile birlikte baskın yapıldı.

ÇOK SAYIDA MALZEME

Yapılan aramada; 18.355 gr. skunk esrar maddesi, 1,8 gr. kokain, 151 kök kenevir bitkisi 0,205 gr. hibrit kenevir tohumu ve çok sayıda iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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