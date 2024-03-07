Fethiye’ye yakışır kapalı pazaryeri

CUMHUR İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten beraberinde AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile birlikte Salı Pazarı esnafının sorunlarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Kökten, "Artık yağmurlu havaları, Salı Pazarı esnafı için sorun olmaktan çıkaracağız. Fethiye'ye yakışır pazaryeri projemiz hazır" diye konuştu.

Ayaydın "Fethiye hizmete susamış. Büyükşehir ve ilçe belediyesini bizlerin kazanınca sorunların tamamen çözüleceğini söyledi. Sağanak yağış oldu, kısa sürede her yer su altında kaldı. Altyapı yok, MUSKİ çalışmamış. Göreve geldiğim takdirde MUSKİ Genel Müdürü'ne gerekli cezayı verip, kendisini görevden alacağım" dedi.