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Haberler Muğla Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla biliniyor! Muğla'da oltaya takıldı

Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla biliniyor! Muğla'da oltaya takıldı

Bıçak gibi keskin dişleri ve ısırığı ile zehirli bir balık türü olan müren Muğla'nın Gökova Körfezi'nde oltaya takıldı. 1 metre boyundaki balık tekrar denize bırakıldı.

DHA
Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla biliniyor! Muğla’da oltaya takıldı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde balıkçı Ozan Terzioğlu, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla biliniyor! Muğla’da oltaya takıldı

Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla biliniyor! Muğla’da oltaya takıldı

Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.

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