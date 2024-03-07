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Haberler Muğla Torbacıdan komik savunma: İyi geliyor

Torbacıdan komik savunma: İyi geliyor

VURAL EFECİK
Torbacıdan komik savunma: İyi geliyor
MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Başer ifadesinde, "Ağrılarıma iyi geldiği için yetiştirip, kendim kullanıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen Ferdi Güray Başer Başer (38), tutuklandı.
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