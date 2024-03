Mehmet Tosun: Bodrum’un geleceği için sandık başına gideceğiz

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında, 18-24 yaş arası gençlere seslenip, "Bu seçimlerde, hizmet için, Bodrum'un geleceği için sandık başına gideceğiz. Bodrum'u hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle buluşturabilecek kadroları sizler seçeceksiniz" dedi.

Bitez, Ortakent, Konacık ve Kızılağaç'ta seçim çalışmasını sürdüren Tosun, 31 Mart seçimlerinde halkın takdiri ile seçilmeleri durumunda Bodrum gençleri için hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Bodrum'da doğup büyüyen bir belediyeci olarak kentin her sokağını, her değerini bildiğini söyleyen Mehmet Tosun, "Bizler Bodrum'un toprağına, denizine, kültürüne, yeşiline, beyazına gönülden bağlı insanlarla bir araya gelerek Bodrum İttifakı'nı kurduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ne ister, belediyeden ne bekler biliyoruz. Hangi mahallede hangi hizmete ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bahanelere sığınan değil, iş yapan belediyecilik anlayışıyla göreve talibiz" diye konuştu.

'GENÇLER MAHALLESİNDE SPORUNU YAPACAK'

Bodrum'un Turgutreis, Yalıkavak ve Karaova'dan başlayarak her mahallesine gençler ve çocuklar için açık ve kapalı spor tesisleri ve gençlik merkezleri yapacaklarını anlatan Tosun, "Mahallelilik kültürünün elimizden kayıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Hizmeti mahallede vereceğiz. Başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere, her yaştan vatandaşımız yaşadığı yerde sporunu yapacak, yaşadığı mahallede sosyalleşecek. Altyapı projeleri hariç, hayata geçireceğimiz her projede vatandaşımızın görüşünü, değerlendirmesini alacağız. Yıllardan beri süregelen yanlış belediyecilik uygulamalarının, boş vermişliğin hem Bodrum'umuza hem de hayatımıza verdiği hasarı onaracağız. Size Mehmet Tosun sözü veriyorum" dedi.

Tosun, üniversitede öğrenim gören gençlerin Bodrum'da yaşadığı barınma sorununu da çözeceğini belirtti. Tosun, "Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden yatırım programına aldıracağız. Öğrencilerimiz, kent içi ulaşımdan indirimli yararlanacak. Aynı şekilde Belediye restoran ve kafelerden de indirimli faydalanmalarını sağlayacağız. 24 yaş altı gençlere aylık 10 GB'ye kadar ücretsiz internet paketi de belediyemizin hediyesi olacak" diye konuştu.

Mehmet Tosun, şöyle devam etti:

"Bodrum'un aydınlık yüzlü gençleriyle, üreten kadınlarıyla, tüm Bodrumlu hemşerilerimle gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz takdirde, hep birlikte çalışıp, Bodrum'a hizmet edeceğiz. Sizlerden aldığım enerji ve motivasyonla tam hız yoluma devam ediyorum arkadaşlar.