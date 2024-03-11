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Haberler Muğla Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

OSMAN AKÇA
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, virajı alamayıp karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'ndan ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Altunkaya yönetimindeki motosiklet, virajı alamayıp, karşı istikametten gelen hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Altunkaya metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunkaya, özel bir hastaneye kaldırıldı. Altunkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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