‘Tek çivi çakmayanlar şimdilerde oy dileniyor’

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, proje lansman toplantısında konuştu. 13 ilçeye yönelik tam 73 proje ile yarışa girdiğini ve hizmet için oy istediğini belirten Ayaydın, "Rakibimizin de oy istediği 3 söylemi var. Biri Ayaydın ithal başkan, diğeri 'gelirlerse her şeyi yasaklarlar', üçüncüsü de Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet" dedi. Ayaydın, "Bir tutturmuşlar Aydın bey ithalmiş. O yüzden oyların kendilerine verilmesi gerekirmiş. Ayrıca Aydın Ayaydın gelirse konserler, sanat etkinlikleri iptal olur, içkili mekanlar kapanır hatta kadınlar denize bile giremezmiş. Ha bir de en çok Atatürkçü onlarmış. Cumhuriyetin bekçisi onlarmış. Sırf bu yüzden bile vatandaşın oyunu onlara vermesi gerekirmiş. Maalesef 25 yıldır Muğla'ya tek çivi çakmayanlar meydanlarda, mahalle toplantılarında sadece bu söylemlerle oy istiyorlar, tek bir proje sunamıyorlar" diye konuştu.

"BEN DAHA MUĞLALIYIM"

"EMİN olun ben CHP'nin başkan adayından daha Muğlalıyım" ifadelerini kullanan Ayaydın, "Kendisi sadece burada doğmuş. Ancak sonra görevi gereği hep başka şehirlerde olmuş. Toplasanız benim kadar Muğla'da yaşamamıştır. Benim kadar ilçelerine, mahallelerine hakim değildir.

İkinci söylemlerine cevabı zaten önceki gün Seda Sayan konseri ile verdik sanırım. Biz yasaklar ne kelime, tam tersine Muğla'yı sanatın kültürün başkenti yapacağız. Turizm kentinde tabii ki herkes istediği şekilde yaşayacak, isteyen içkisini de içecek" dedi.

Projelerini bir sunum eşliğinde açıklayan Ayaydın, ilk önceliği altyapıya vereceğini, bir daha ne Bodrum'un ne Marmaris'in ne de Fethiye'nin hiçbir ilçenin yağmura teslim olmayacağını söyledi. Menteşe, Bodrum ve Fethiye'ye UEFA kriterlerinde modern statlar yapılacağını söyleyen Ayaydın, MUSKİ genel müdürünü görevden alacağını, çünkü liyakatının bu göreve uygun olmadığını zaten beceriksizliğini de tüm Muğla'nın kabul ettiğini vurguladı. Ayaydın su faturalarının yüksek geldiğini belirterek ilk aydan itibaren faturalarda indirim sözü verdi. Ayaydın sözlerini şöyle bitirdi: "Hizmet için kim ne proje yapıyorsa ona bakın, oyunuzu ona göre verin. Gerekirse bana 5 yıllığına ödünç oy verin. Ben de sizi hizmetle tanıştırayım. Yerel belediyeciliğin ne olduğunu unutan Muğla'ya belediyeciliği getireyim."