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Haberler Muğla Bodrum'da halk plajına işgal!

Bodrum'da halk plajına işgal!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi bayraklı halk plajına yapılan işgale, Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Bahse konu işletmelere ayrıca imar kanununa göre cezai işlem uygulanacak.

AA
Bodrum’da halk plajına işgal!

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Kaymakamlığının yaptığı çalışmada Yalıkavak Plaj Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajının iki işletme tarafından işgal edildiği belirlendi.

Ekiplerce, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alana yeni yapıldığı tespit edilen yapıların, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla kaldırılması için işletmelere süre verildi.

Bu süre içerisinde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde işletmelerin yaptığı işgaller kaldırıldı.

Bahse konu işletmelere ayrıca imar kanununa göre cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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