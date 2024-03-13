Lise ve Üniversiteli gençlere Umre ödüllü yarışma

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde sabah 10.00'da Üniversite, öğleden sonra 14.00'da Lise oturumu şeklinde yapılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Muhammed Vareloğlu'nun gözetmen olarak katıldığı sınavda ayrıca gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar da görev aldı.

Yarışma öncesi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı yarışmaya katılan gençlere başarı diledi. Siyer, İslam İlmihali ve Kudüs konusunda düzenlenen yarışmaya katılan tüm adayları tebrik eden Müftü Çapçı, Umre ödülü dışında burada öğrenilen bilgilerin de çok değerli olduğunun altını çizdi.

Sınav sonunda koordinatörlere duygularını paylaşan adaylar Diyanet İşleri Başkanlığına böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ederek, yarışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.