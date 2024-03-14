Suç örgütlerine darbe

Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-11' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalar sonucunda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 4-7 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi çok miktarda nakit para ve dijital materyallere el koyuldu. Ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespit edildi.

MUĞLA'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, polisin 'Çabuk' adlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 248 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve 500 gümrük kaçağı saatin ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.