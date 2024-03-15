Akbelen’deki kamulaştırma kararı iptal edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.

AYAYDIN AÇIKLADI

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Resmi Gazete yayımlanmadan saatler öncesinde gazetecilere, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan 190 parsel için acil kamulaştırma kararı çıktığını söyledi.

Kararın ardından Başkan Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi. Bu nedenle dün akşam Cumhurbaşkanımızı iki kez arayarak taleplerimi ilettim, köylülerimizin topraklarının istimlak edilmesinden vazgeçilmesi için talepte bulundum" dedi. Ayaydın, "Başkan Erdoğan kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını söyledi. Çıkarılan kamulaştırma kararının iptal edileceği yönündeki kararı Sayın Cumhurbaşkanımın sonuçlandıracağına inanıyorum" dedi.