Denizlerde yakıcı tür denizanası çoğaldı! Uzmanından ’temas etmeyin’ uyarısı

"YAKICI BİR TÜR"

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Killi, boyu 70 santime kadar çıkan ve 5-6 kiloluk Rhopilema nomadica türü göçmen denizanası ile temas edenlere uyarıda bulundu. Doç. Dr. Killi, "Bu tür büyük bir tür. Elimizde 5-6 kiloluk türleri mevcut şu anda. Yakıcılık olarak kuvvetli yakıcı bir tür. Aşırı ağrı, kızarıklık, acı yanma, kabarcık oluşumu, döküntü hatta iz bırakan yaralara kadar etkileri görülebiliyor. Bu etkiler kişinin alerjik reaksiyon verdiği tepkiye bağlı olarak da artabilir. Kişinin bünyesi alerjik ise, aşırı tepki verebilir. Solunum güçlüğüne, mide bulantısına neden olabilir. Ya da ağrıların daha uzun süre geçmemesine neden olabilir, açık yaralara neden olabilir.