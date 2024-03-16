Muğla’da karpuz, çilek ve çağla tezgahlarda yerini aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde pazar yerinde tezgahlardaki çağlalar, karpuzlar ve çilekler göz alıcı görüntüleriyle dikkat çekiyor. Badem, karpuz ve çilekler, kendine özgü kokuları ve lezzetleriyle müşterileri cezbediyor. Pazarda esnaflık yapan ve tezgahını meyvelerle renklendiren Orhan Kaçar, "Datça'dan taze yılın ilk ürünü olan çağlalarımız kilosu 200 TL'den satılıyor. Mis kokulu, lezzetli çileklerimiz ise Fethiye'den geliyor.

Bizler çağlaları 2 haftadan bu yana satıyoruz. Türkiye'nin göz bebeği olan Marmaris Datça'da çağlalar erken çıkıyor. Her yıl olduğu gibi karpuzlarımız da İran'dan geliyor. Şu anda İran'da tam karpuzun mevsimi. Bizler zaten kavun karpuz üreticisiyiz. Denizli Acıpayam'da arazilerimiz var. Karpuzun fiyatı 50 TL, çileğin fiyatı 100 TL, çağlanın fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu.