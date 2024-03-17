Bir garip dava

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u (49) öldürüp, intihar izlenimi verdikleri suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan eşi Penbe Bulut (50), kızı Ayşegül Bulut (21) ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ (31), suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı üst mahkemeye taşıdı. Bulut, jandarmadaki ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarının yanı sıra, "1 yıl önce babamı Mehmet'le birlikte biz öldürdük, olay intihar değildi" diye ifade verdi. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı.

Ayşegül Bulut ile 'Dolandırıcılık'tan cezaevinde olan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

İLK İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Ayşegül Bulut Jandarmada "Babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için ses ve ışık çıkardık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği esnada Mehmet karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaç ile bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" dediği fakat daha sonra bu ifadesini mahkemede kabul etmeyerek suçsuz olduğunu söyledi.

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karadağ'ın kimyasal maddeyle Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takıp kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi.

Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı. Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin olağan akışa aykırı olduğuna dikkat çekildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ayşegül Bulut'un üzerine atılı, 'İştirak halinde üstsoya karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, sanık hakkında verilen hükmün niteliği gözetilerek uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararını Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı üst mahkemeye taşıdı.