Muğlalı çocuklardan 1915 Çanakkale temalı çalışma

Gençlik Merkezi bünyesindeki eğitmenlerin eşliğinde 4 metre ile 8 metre uzunluğunda Çanakkale ve şehitliklerin yer aldığı tarihi alanlar kağıt üzerine resmedildi.

Program çerçevesinde çocuklar ilk olarak Çanakkale konulu bir belgesel gösterimi ve sonrasında salonda resim çalışması gerçekleştirildi. Resim çalışması sonrasında çocuklar küçük mini Atatürk büstlerinin boyamasını yaptı. Yapılan büstler çocuklara verildi.

Gönüllü gençlerden Mehmet İhsan Çevik "Ben ve arkadaşlarımla birlikte Çanakkale 1915 temalı resim çalışması gerçekleştirdik. Çanakkale tarihimizde çok önemli yeri olmakla birlikte sanat çalışmasıyla bugünü anlamlı hale getirildiğini düşünüyorum. Çizimleri eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdik. Bu manevi günde bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Programa katılan 45 genç ve çocuklar dönemin havasını teneffüs edecek kıyafetlerle çalışmalarını gerçekleştirdi.