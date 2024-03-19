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Haberler Muğla Milas'taki cinayetin zanlısı 12 gün sonra teslim oldu

Milas'taki cinayetin zanlısı 12 gün sonra teslim oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trajik olayın ardından cinayet zanlısı, 12 gün süren aramanın ardından polise teslim oldu.

İHA
Milas’taki cinayetin zanlısı 12 gün sonra teslim oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Alican Kırca cinayetinin zanlısı, 12 gün sonra polise teslim oldu.

Muğla'nın Milas ilçesi Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kırca olay yerinde hayatını kaybederken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında cinayetten üç gün sonra, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Muğla Cinayet Büro ekipleri, zanlının kaçtığı otomobili, kırsal bir alanda terk edilmiş halde buldu.

Yapılan incelemede otomobilin içinde zanlıya ait telefon, cüzdan ve silah kılıfı ele geçirildi. Ekiplerin araştırması sonucu M.A. olduğu tespit edilen zanlı, cinayetten 12 gün polise gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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