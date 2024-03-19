Milyar dolarlık arazilere çöken çete çökertildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi'nde vatandaşın arazilerini hile, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satan bir örgüt çökertildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 aydır devam eden çalışmalar neticesinde, Marmaris İlçesinde Hisarönü, Karacasöğüt ve Çamlı mahallelerinde çok sayıda vatandaşın mağdur olarak ifadesine başvuruldu.

Yapılan çalışmalar sonrası piyasa değeri milyarlarca dolar eden 5 bin 800 dönümlük arazi üzerinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek uzun yıllardır vatandaşın yerleşimindeki arazileri hile, silahlı tehdit, cebir şiddet, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirdikleri öğrenildi. Çetenin liderinin ise Marmaris'te arazileri için yıllardır hak adalet aradığını iddia eden büyük bir gayrimenkul şirketinin sahibi Çetin Çağlayan olduğu ortaya çıktı. Çete lideri Çağlayan'ın aynı zamanda 2017 yılında vefat eden Türkiye'nin tanınmış işadamlarından olan, Malatyaspor eski Başkanı Metin Kaya Çağlayan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Yapılan istihbari çalışmalar sonrası ele geçirilen arazileri üçüncü kişilere satarak haksız gelir sağlayan Çetin Çağlayan'ın liderliğini yaptığı "çetebeli" örgütüne, 12 Mart tarihinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca Muğla, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de başka bir suçtan dolayı hapiste olduğu öğrenilirken, 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların ev, işyeri ve ve araçlarında yapılan adli arama faaliyeti sonucunda 1 adet XT9 Marka 9 mm tabanca, 3 adet şarjör, 151 adet 9X19 mm tabanca fişeği 23 adet 9x17 mm tabanca fişeği, 10 adet 7x65 mm tabanca fişeği 1 adet Samuray kılıcı, 14 parça halinde 156 gram plaka esrar, 1 gr metamfetamin, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 adet cep telefonu, 5 adet hard disk veri depolama aygıtı ve 9 adet bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden örgüt lideri de dahil 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADALET TECELLİ ETTİ"

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde iş insanı olarak tanınan çete lideri Çetin Çağlayan, Marmaris'te ele geçirmeye çalıştığı araziler için başlattığı sözde hukuk mücadelesi sonuçlanmadığı için gazetelere demeç vermişti. Kamuoyuna çok farklı bir imaj çizen Çağlayan, "Adaletin tecelli edeceğine mutlaka inanıyorum" demişti.