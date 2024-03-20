9 günlük bayram tatilinin ardından rezervasyonlar başladı! Bodrum’da doluluk şimdiden yüzde 50’ye yaklaştı

"Bodrum'da bölge olarak 15 Nisan itibarıyla otellerimiz kademeli olarak açılırdı" diyen Şahin, şöyle devam etti:"Nisan sonuna kadar hemen hemen hepsi açılmış oluyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte otellerin açılma tarihide erkene çekilmiş oluyor. Bayram tatilinin açıklanmış olması şu an çok yeni ama öncesinde bayram tatili için otellerimizde yüzde 40 oranında doluluk oranı vardı. Bu da artarak devam edecek. 1 hafta sonra çok daha farklı boyuta gelecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Otellerimiz oda kahvaltı 1000 liradan başlıyor ve içerik konseptine göre fiyat artıyor. Hava şartlarına bağlı olarak bayram tatilinde otellerin yüzde 60 doluluğa sahip olmasını bekliyoruz. Bayram tatili hazırlıklarımız devam ediyor Bodrum yıllardan beri iç pazara hitap ettiği için kentteki eğlence mekanları, restoranlar faaliyetlerine devam diyor olacak. Hava iyi olursa herkes denize girmiş olacak. Mart sonu itibariyle yurt dışı uçak seferlerimiz başlıyor. Bayram tatilinde de Bodrum'da yabancı misafirlerimiz olacak" dedi.